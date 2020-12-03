На Сумщине дали 5 лет за смертельное ДТП К 5 годам лишения свободы приговорен виновник смертельного ДТП.

Тростянецким отделом Ахтырской местной прокуратуры поддержано публичное обвинение в отношении 27-летнего мужчины, который совершил смертельное ДТП.

Речь идет о событии, которое произошло 6 января 2020 года около 21.30. Водитель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управлял автомобилем ВАЗ-2106 и двигался в направлении от г. Тростянец к с. Становая Тростянецкого района. Во время движения водитель отвлекся от управления транспортным средством и допустил наезд на велосипедиста, который двигался в попутном направлении. Пострадавшего в ДТП водитель перенес в авто, положил на переднее сиденье и поехал в местный магазин. И уже там рассказал присутствующим, что сбил человека. От полученных травм 40-летний потерпевший скончался через несколько дней в больнице.

По приговору суда обвиняемого приговорен к 5 годам лишения свободы с лишением права управления транспортными средствами сроком на 3 года (ч. 2 ст. 286 УК Украины), сообщает пресс-служба областной прокуратуры.