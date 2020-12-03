У кого в Сумах сегодня сухие краны? Отдел «Служба 15-80» сообщает о проведении регламентных и ремонтных работ на домовых сетях.

Отдел «Служба 15-80» сообщает о регламентных и ремонтных работах на внутридомовых сетях, требующих отключения воды и отопления.

Речь идет о домах по адресам: ул. Ковпака, 55, ул. Леси Украины, 25 (замена труб холодной и горячей воды в квартире), ул. Р. Атаманюка, 21/1 (замена коренных кранов холодной воды в квартире), ул. СКД, 50 (замена кранов горячей воды в квартире), ул. Пушкина, 20, ул. Засумская, 16/5, ул. Чорновола, 55, ул. Ильинская, 51г (замена кранов горячей и холодной воды в квартире), ул. Перекопская, 17 (замена полотенцесушителя в квартире), ул. Металлургов, 16 (замена кранов горячей и холодной воды в квартире).