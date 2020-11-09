Умер бывший депутат Конотопского горсовета

«Конотопский городской совет и его исполнительный комитет выражают искренние соболезнования родным и близким по поводу смерти конотопчнина, мудрого руководителя, бывшего директора Конотопского мясокомбината, депутата городского совета нескольких созывов, члена исполнительного комитета, прекрасного человека - Леонида Александровича Сепитого.
Вечная память... Царство небесное... Разделяем горе родных и близких покойного, скорбим вместе с вами, поддерживаем вас в час скорби», - говорится в сообщении.
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