Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:23346

Умер бывший депутат Конотопского горсовета

Конотопский городской совет сообщает о смерти Сепитого Леонида Александровича.

«Конотопский городской совет и его исполнительный комитет выражают искренние соболезнования родным и близким по поводу смерти конотопчнина, мудрого руководителя, бывшего директора Конотопского мясокомбината, депутата городского совета нескольких созывов, члена исполнительного комитета, прекрасного человека - Леонида Александровича Сепитого.

Вечная память... Царство небесное... Разделяем горе родных и близких покойного, скорбим вместе с вами, поддерживаем вас в час скорби», - говорится в сообщении.

Общество Утрата

По тематике

От коронавируса умер бывший глава райгосадминистрации на Сумщине
10.12.2020 10:55

От коронавируса умер бывший глава райгосадминистрации на Сумщине

Тростянецкая городской совет сообщил о смерти Шишканова Анатолия Петровича, который возглавлял Тростянецкую районную государственную администрацию с февраля 2012 по июль...

Ушел из жизни бывший руководитель государственной исполнительной службы
01.12.2020 12:10

Ушел из жизни бывший руководитель государственной исполнительной службы

Коллектив Северо-Восточного межрегионального управления Министерства юстиции (г. Сумы) выражает глубокие соболезнования родным и близким Воронкова Владимира Егоровича....

Заслуженный учитель Украины из Сум умер в Израиле
24.11.2020 19:08

Заслуженный учитель Украины из Сум умер в Израиле

О смерти коллеги сообщила в Фейсбуке замдиректора гимназии № 1 Лариса Симоненко....

Умер известный в Сумах врач
24.11.2020 13:28

Умер известный в Сумах врач

На 86-м году ушел из жизни Анатолий Федорович Смиянов....

Умер бывший главный милиционер Сумщины
09.11.2020 10:08

Умер бывший главный милиционер Сумщины

Сегодня, 9 ноября, ушел из жизни генерал-майор милиции, глава Сумской областной ветеранской организации ОО «Ассоциация ветеранов МВД Украины» Петр Дяченко....

Новости

На Сумщине 36 098 случаев заболевания COVID-19: подробности
Сегодня 09:01
Сумы остались сегодня без троллейбусов
Сегодня 08:16
В Украине с 19 декабря вводятся новые карантинные ограничения: что запретят?
Вчера 22:46
В Сумском суде нашли ничейные 500 грн
Сегодня 11:50
В Ахтырке из-за непогоды школі перевели на дистанционное обучение
Сегодня 11:33
Умер бывший депутат Конотопского горсовета
Сегодня 11:23
Сумской водоканал сообщил об отключении воды
Сегодня 11:05
Из-за непогоды на Сумщине обесточены 23 населенных пункта
Сегодня 11:03
У кого в Сумах сегодня сухие краны?
Сегодня 10:46
На Сумщине дали 5 лет за смертельное ДТП
Сегодня 10:38
Сердобольные глуховчане соорудили хижину для бездомных псов
Сегодня 10:04
Сумські роботодавці, які можуть втратити дохід через карантин, мають право на одноразову матеріальну допомогу
Сегодня 09:39
view counter

Статьи

Юридичний всеобуч від служби зайнятості Сумщини: 5 аспектів змін істотних умов праці
Вчера 16:41
Совет специалиста. Зачем и как при строительно-ремонтных работах используют стеклосетку?
Вчера 13:57
С 1 января вступают в силу новые санитарные правила для школ. Что они предусматривают?
13.12.2020 15:10
Тренер «Альянса»: «Мы довольны тем местом, на котором находимся»
10.12.2020 18:12
Не виходьте на тонку кригу – закликають сумські рятувальники!
10.12.2020 15:21
У Сумській міськраді п’ятеро безробітних та 11 посадовців
10.12.2020 11:27
Де вирощуються новорічні ялинки від лісівників Сумщини і як перевірити легальність їх походження?
09.12.2020 14:43
10 причин, почему опытные строители выбирают стекловолоконную сетку украинского производителя «Latymer»
09.12.2020 11:02
Запальні свята: що треба знати про використання піротехніки
08.12.2020 15:17
Час купувати ялинку
07.12.2020 16:27
Пандемия коронавируса и пищевая безопасность
07.12.2020 13:20
Сумська обласна рада 8-го скликання: поіменний склад
03.12.2020 10:37
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.