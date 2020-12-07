Сумчан приглашают на бесплатный кинопросмотр документалок онлайн

Просмотр фильмов будет проходить в Zoom бесплатно! В этот день можно посмотреть: «Круговорот» - три года наблюдения за движущимся пейзажем Киева, сконденсированные в 10 минут экранного времени (Украина, Соединенное Королевство), режиссер Алексей Радинский.
«Понедельник пятницы» - с понедельника ... (продолжите предложение любимым обещанием)! А если так не будет? Если этот понедельник - уже давно пятница? В фильме «Понедельник пятницы» изображается обыденность, теснота и гендерованность коммуникации современной семьи на постсоветском пространстве. Режиссер Иванна Прокопчук.
«Зонг» - заказник Замглай - одна из крупнейших болотных систем Украины. Название Замглай, вероятно, происходит от древнекурдского слова zong, что означает «болото». Феномен болота мы рассматриваем одновременно с разных ракурсов: как выразитель страха в культуре аграрных обществ; как эксплуатируемый ландшафт в современное индустриальное время, как сложную систему взаимосвязей между сотнями видов; как поглотитель и природный регулятор углекислого газа, который изменяет состав атмосферы и перспективы жизни на планете. Режиссеры Элиас Парвулеско, Тета Цыбульник.
Подключиться к просмотру можно по ссылке.
Идентификатор конференции: 817 9363 5014
Код доступа: 467150
Внимание! После времени начала показа фильма участники в Zoom добавляться не будут!