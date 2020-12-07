В Сумах провели чемпионат области по дзюдо Чемпионат Сумской области по дзюдо состоялся в Сумах 12 декабря.

Спортсмены соревновались в двух возрастных группах 2004/2006 и 2007/2009-й годов рождения.

140 дзюдоистов из Сум, Ахтырки и Ахтырского района, Ромен, Шостки, Середина-Буды, Дружбы и Кролевец разыграли 34 комплекта наград.

Сумчане в итоге заняли первое место (11 золотых, 9 серебряных и 18 бронзовых медалей). На втором месте чемпионат завершили роменчане (11 золотых, 7 серебряных и 2 бронзовые). Третье командное место заняла команда города Ахтырка (5 золотых, 2 серебряные и 6 бронзовых), пишет Суспільне.