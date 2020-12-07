Сумские футзалисты сыграют в Кубке Украины с киевскими аматорами АФФК «Сумы» сыграет с «Эльдорадо» в 1/8 финала Кубка Украины.

15 декабря в Доме футбола состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка Украины по футзалу. АФФК «Сумы» на этой стадии турнира встретится с киевской любительской командой «Эльдорадо».

Другие пары выглядят так:

«ИнБев» (Житомир) - «Ураган» (Ивано-Фарнковск)

«Энергия» (Львов) - «Продэксим» (Херсон)

«Сокол» (Хмельницкий) - «Монолит-Viva Cup» (Харьков)

«ХИТ» (Киев) - «ЗАПОРИЖПРОМГРУП» (Запорожье)

«Кардинал-Ривне» (Ривне) - «Budmonster» (Киев)

«ДЕ Трейдинг» (Донецкая обл.) - «Интер» (Донецк)

«Гепард» (Харьков) - «Хмельницкие Деликатесы» (Хмельницкий)

Базовыми датами матчей 1/8 финала определены 16 января и 6 февраля (в связи с карантинными мероприятиями в них возможны изменения). Первый матч подопечные Ивана Скицко проведут дома.

Выделены участники Эстра-лиги.