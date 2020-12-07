Сумчане просят власти помочь обществу защиты животных На сайте онлайн-петиций зарегистрировано обращение «Материальная помощь для "Сумского общества защиты животных"».

«В нашем городе нет достойных условий для жизни бездомных животных, финансирование и материальное обеспечение отсутствует, а содержанием животных занимается добровольная организация волонтеров. К сожалению, их возможности ограничены, количество животных постоянно растет, а у волонтеров не хватает средств на содержание и кормление животных.

Просим городской совет помочь с решением данного вопроса. Приюты имеют важное значение, так как решают проблему бездомных животных в городе, а животным обеспечивают условия для жизни», - пишет автор петиции Беликов Вадим Анатольевич.