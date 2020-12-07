Сумчане просят создать приют для пострадавших от домашнего насилия На сайте онлайн-петиций зарегистрировано обращение к городским властям «Создание приюта для лиц, пострадавших от домашнего насилия и / или насилия по признаку пола».

«Если человек вынужден покидать дом, в котором он пострадал от домашнего насилия, то в Сумах ему некуда пойти. Срочного приюта для нее в нашем городе нет. В соответствии с Законом Украины «О предотвращении и противодействии домашнему насилию», создание таких приютов возложено на органы местного самоуправления.

Но, к сожалению, в нашем городе до сих пор нет безопасного места, где пострадавшие могли бы находиться и получать помощь специалистов, пока дома им угрожает опасность.

В то же время официально зафиксированных случаев домашнего насилия в г. Сумы становится все больше: в 2019 году в полицию поступило 3306 сообщений, а за 11 месяцев 2020 года - 4202. Однако понятным является факт, что подавляющее большинство пострадавших до сих пор не решаются на огласку из-за неверия в получении такой помощи, которая разорвет круг насилия.

Потребность в приюте очевидна, люди нуждаются в приюте уже сейчас: им некуда бежать от обидчиков, они не могут больше ждать!

Для помощи лицам, пострадавшим от насилия, активные женщины г. Сумы, с участием Департамента юстиции, в 2018 году инициировали создание соответствующего приюта и обращались письмом к Сумскому городскому голове. Но предложение было отклонено.

Общественная организация «Лига современных женщин», в сотрудничестве с Сумским областным центром социальных служб, организациями гражданского общества и активными гражданами и гражданками г. Сумы, снова обращается к городскому совету и просит создать коммунальное учреждение «Приют для лиц, пострадавших от домашнего насилия и / или насилия по признаку пола». На этот раз мы просим всю Сумскую громаду выразить свою солидарность и поддержать требование срочного решения вопрос о создании такого специализированного приюта.

Это обеспечит в г. Сумы выполнения Закона Украины от 07.12.17 г. № 2229-VIII «О предотвращении и противодействии домашнему насилию» и Указа Президента Украины №398/2020 «О неотложных мерах по предупреждению и противодействию домашнему насилию, насилию по признаку пола, защиты прав лиц, пострадавших от такого насилия».

Вместе сделаем Сумы городом безопасным для женщин и девушек», - пишет автор петиции Пономаренко Людмила Ивановна.

По состоянию на 15 декабря петицию подписали 62 человека из 250 необходимых.

До конца сбора подписей осталось 39 дней.