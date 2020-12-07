На Сумщине созывают бюджетную сессию Третья сессия Сумского областного совета восьмого созыва пройдет на 18 декабря.

Глава областных депутатов Виктор Федорченко подписал распоряжение о созыве третьей сессии областного совета восьмого созыва.

Пленарное заседание третьей сессии начнется 18 декабря в 10.00 в помещении административного здания Сумского областного совета.

На рассмотрение областного совета выносятся следующие вопросы:

- О внесении изменений в решение Сумского областного совета от 24.01.2020 «Об областном бюджете Сумской области на 2020 год».

- О внесении изменений в Программу экономического и социального развития Сумской области на 2019 и последующие 2020-2021 программные года.

- Об областном бюджете Сумской области на 2021.

- Об утверждении увольнения руководителей коммунальных учреждений и учреждений, которые принадлежат к общей собственности территориальных громад сел, поселков, городов Сумской области.

- Имущественные вопросы.