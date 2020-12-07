В Сумах хотят организовать антинаркотическую пропаганду На сайте онлайн-петиций зарегистрировано обращение «Принудительная реклама средств для противодействия распространению наркотических веществ среди молодежи».

«Учитывая то, что большинство жителей города Сумы не знают / не понимают тяжесть последствий распространения наркотических веществ среди молодежи, предлагаем проводить принудительные рекламные мероприятия в таком виде:

1. Расклейка объявлений с короткой и актуальной информацией, необходимой для определения и противодействия распространению ссылок на сомнительные Telegram-каналы.

2. Проведение информирования населения, например, в виде лекций в учебных заведениях.

3. Повышение осведомленности людей, используя сеть Internet.

Параллельно с тем предлагаем распространять информацию о средствах для борьбы с источниками распространения наркотических веществ (Telegram-бот "Стопнаркотик»)», - пишет автор петиции Жовтобрюх Анастасия Сергеевна.

По состоянию на 15 декабря петицию подписали 15 человек из 250 необходимых.

До конца сбора подписей осталось 44 дня.