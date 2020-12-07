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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:14183

В Сумах хотят организовать антинаркотическую пропаганду

На сайте онлайн-петиций зарегистрировано обращение «Принудительная реклама средств для противодействия распространению наркотических веществ среди молодежи».

«Учитывая то, что большинство жителей города Сумы не знают / не понимают тяжесть последствий распространения наркотических веществ среди молодежи, предлагаем проводить принудительные рекламные мероприятия в таком виде:

1. Расклейка объявлений с короткой и актуальной информацией, необходимой для определения и противодействия распространению ссылок на сомнительные Telegram-каналы.

2. Проведение информирования населения, например, в виде лекций в учебных заведениях.

3. Повышение осведомленности людей, используя сеть Internet.

Параллельно с тем предлагаем распространять информацию о средствах для борьбы с источниками распространения наркотических веществ (Telegram-бот "Стопнаркотик»)», - пишет автор петиции Жовтобрюх Анастасия Сергеевна.

По состоянию на 15 декабря петицию подписали 15 человек из 250 необходимых.

До конца сбора подписей осталось 44 дня.

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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