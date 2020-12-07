Сумские троллейбусы возобновят работу с 15.00 КП «Электроавтотранс» готовится к выпуску троллейбусов на маршруты.

После нескольких часов борьбы с намерзанием на контактной сети, которое вызвала непогода, дежурной бригаде электромонтеров КП «Электроавтотранс» удалось очистить ото льда участок Химпром - Автовокзал. Сейчас, по состоянию на 14:00, в тестовом режиме (без пассажиров) выехал 1 троллейбус, главная задача которого - проверка состояния линии после очистки.

Ориентировочно восстановление движения троллейбусов ожидается с 15:00. Они будут курсировать по факту, то есть без соблюдения расписания.

Работы по очистке троллеи продолжаются и по другим направлениям, сообщает КП «Электроавтотранс».