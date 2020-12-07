Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:19143

Сумские троллейбусы возобновят работу с 15.00

КП «Электроавтотранс» готовится к выпуску троллейбусов на маршруты.

После нескольких часов борьбы с намерзанием на контактной сети, которое вызвала непогода, дежурной бригаде электромонтеров КП «Электроавтотранс» удалось очистить ото льда участок Химпром - Автовокзал. Сейчас, по состоянию на 14:00, в тестовом режиме (без пассажиров) выехал 1 троллейбус, главная задача которого - проверка состояния линии после очистки.

Ориентировочно восстановление движения троллейбусов ожидается с 15:00. Они будут курсировать по факту, то есть без соблюдения расписания.

Работы по очистке троллеи продолжаются и по другим направлениям, сообщает КП «Электроавтотранс».

Общество

Новости

На Сумщине 36 098 случаев заболевания COVID-19: подробности
Сегодня 09:01
Сумы остались сегодня без троллейбусов
Сегодня 08:16
В Украине с 19 декабря вводятся новые карантинные ограничения: что запретят?
Вчера 22:46
Сумские троллейбусы возобновят работу с 15.00
Сегодня 14:19
В Сумах хотят организовать антинаркотическую пропаганду
Сегодня 14:14
Что прогнозируют синоптики сумчанам на завтра?
Сегодня 14:06
На Сумщине созывают бюджетную сессию
Сегодня 13:37
Сумчане просят создать приют для пострадавших от домашнего насилия
Сегодня 13:18
Сумчан приглашают на бесплатный кинопросмотр документалок онлайн
Сегодня 13:16
Сумчане просят власти помочь обществу защиты животных
Сегодня 13:02
Сумские футзалисты сыграют в Кубке Украины с киевскими аматорами
Сегодня 12:48
В Сумах разыграли Кубок «Колоса» по волейболу
Сегодня 12:37
view counter

Статьи

Куда сумская власть предлагает потратить 2,7 миллиарда гривен?
Сегодня 12:27
Юридичний всеобуч від служби зайнятості Сумщини: 5 аспектів змін істотних умов праці
Вчера 16:41
Совет специалиста. Зачем и как при строительно-ремонтных работах используют стеклосетку?
Вчера 13:57
С 1 января вступают в силу новые санитарные правила для школ. Что они предусматривают?
13.12.2020 15:10
Тренер «Альянса»: «Мы довольны тем местом, на котором находимся»
10.12.2020 18:12
Не виходьте на тонку кригу – закликають сумські рятувальники!
10.12.2020 15:21
У Сумській міськраді п’ятеро безробітних та 11 посадовців
10.12.2020 11:27
Де вирощуються новорічні ялинки від лісівників Сумщини і як перевірити легальність їх походження?
09.12.2020 14:43
10 причин, почему опытные строители выбирают стекловолоконную сетку украинского производителя «Latymer»
09.12.2020 11:02
Запальні свята: що треба знати про використання піротехніки
08.12.2020 15:17
Час купувати ялинку
07.12.2020 16:27
Пандемия коронавируса и пищевая безопасность
07.12.2020 13:20
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.