В Сумах наградили лучших спортсменов и тренеров по итогам 2019 года Обычно праздник «Спортивная личность Сумщины» проходит весной, но в этом году свои коррективы внесла эпидемия.

Поэтому 13-ю церемонию награждения решено было перенести и приурочить к 30-летию Национального олимпийского комитета Украины, которое будет отмечаться 22 декабря.

Поэтому сегодня, 15 декабря, в конгресс центре СумГУ приветствовали тех, кто приносит спортивную славу области.

С праздником поздравили спортсменов и тренеров первый заместитель главы председателя Сумского областного совета Александр Стрельченко, глава отделения НОК в Сумской области, серебряный призер Олимпийских игр в Нагано Елена Петрова и начальник управления молодежи и спорта ОГА Евгений Походня.

По итогам 2019 лучшими в своих номинациях стали:

Лучший спортсмен по олимпийским видам спорта – чемпион Европы по дзюдо среди студенческой молодежи, бронзовый призер Кубка мира 2019 года Артем Хомула.

Лучший тренер по олимпийским видам спорта – тренер сестер Семеренко Григорий Шамрай.

Лучшая спортсменка по олимпийским видам спорта – биатлонистка Валентина Семеренко.

Лучший молодой спортсмен по олимпийским видам спорта – мастер спорта международного класса, чемпионка Украины по стрельбе из лука, бронзовый призер второго этапа кубка Европы среди юниоров и чемпионка второго этапа кубка Европы в смешанном командном зачете Евгения Чибисова.

Лучший тренер молодых спортсменов по олимпийским видам спорта – Сергей Родионов.

Лучший спортивный судья – судья международной категории, который занял второе общее место в рейтинге Федерации волейбола Украины, судья чемпионата Европы 2019 года среди мужских национальных сборных, судья «Золотой лиги Европы» среди женских национальных сборных Владимир Босенко.

Лучшая команда по игровым видам спорта – команда по хоккею на траве МСК «Сумчанка», которая стала чемпионом Украины по хоккею на траве среди женщин, заняла 4-е место на чемпионате мира по хоккею на траве среди женщин. Тренер – Светлана Макаева.

Лучший спортсмен по неолимпийским видам спорта – чемпион мира 2019 года по панкратиону Кирилл Горобец.

Лучшая спортсменка по неолимпийским видам спорта – чемпионка мира 2019 года по панкратиону Елена Сушко.

Лучший тренер по неолимпийским видам спорта – заслуженный тренер Украины Сергей Гаврыш за подготовку бронзового призера чемпионата мира по панкратиону Дмитрия Вакуленко.

Лучший молодой спортсмен по неолимпийским видам спорта – чемпион мира по кикбоксингу среди юниоров Дмитрий Синецкий.

Лучший тренер молодых спортсменов по неолимпийским видам спорта – Феликс Колтаков (Глухов).

В номинации «Сильные духом» – чемпион 19-х зимних Дефлимпийских игр по лыжным гонкам Дмитрий Мажаев.

Лучший учитель физической культуры СОШ – Николай Негрий.