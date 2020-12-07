Сергій Бутенко: Зменшення кількості захворілих на COVID-19 – це заслуга жителів області Начальник управління охорони здоров’я облдержадміністрації подякував жителям Сумщини за дисциплінованість і відповідальність та закликав у вихідні й святкові дні продовжувати дотримуватися карантинних заходів.

«Ситуація з поширенням коронавірусної хвороби в області залишається напруженою, проте за останній тиждень ми спостерігаємо тенденцію щодо зменшення кількості захворілих і збільшення кількості осіб, що одужали. Це дає нам підставу говорити про певну стабілізацію в області з поширенням COVID-19. За минулу добу офіційно підтверджений діагноз у 130 жителів області, натомість одужало 1188 осіб. Це заслуга жителів області, які відповідально поставилися до порад, які ми щоразу просимо вас дотримуватися», – зазначив Сергій Бутенко.

Начальник управління охорони здоров’я облдержадміністрації наголосив, що підвищення рівня відповідальності людей за власне здоров’я і здоров’я рідних, дотримання елементарних правил щодо дистанції, масок та миття рук, посилення контролю за дотриманням карантинних вимог на транспорті та в закладах торгівлі дали свої результати. Маємо зниження статистичних показників щодо захворювання на Covid-19. Зокрема, за минулий тиждень з 7 по 13 грудня (7 днів) захворів 2521 житель області, одужали 7475. Нагадаємо, що лише 28 листопада на Сумщині лише за добу захворіло 1013 осіб.

Очільник галузі охорони здоров’я подякував жителям Сумщини за порозуміння, дисциплінованість і відповідальність та закликав у вихідні й святкові дні продовжувати дотримуватися карантинних заходів.

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