На Сумщині стартував art-марафон добрих справ «Діти – дітям» Обласним Департаментом освіти і науки започатковано регіональний ART-марафон добрих справ «Діти – дітям», що спрямований на розвиток культури благодійності серед молоді та підлітків.

ART-марафон добрих справ стартував 12 грудня у закладах освіти області. Партнером цього заходу є Сумський обласний центр служби крові.

Зокрема, у рамках цього заходу, в обласному центрі позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю розпочали працювати майстерні помічників Святого Миколая: «Сувенірна»; «Чобіток Святого Миколая», «Витівки Зими-чарівниці», «Лист до Миколая», «Новорічна Tehno-майстерня», «Магія добра», до роботи в яких долучилися більше 600 вихованців і педагогів.

Свої поробки діти передадуть Святому Миколаю, а він, у свою чергу, подарує їх вихованцям обласного спеціалізованого будинку дитини, Сумського дитячого будинку імені С.П. Супруна, Сумського центру соціально-психологічної реабілітації дітей області, пацієнтам обласної дитячої лікарні, вихованцям прийомних сімей. Також подарунки діти готують і для донорів області. Марафон триватиме до 19 грудня.