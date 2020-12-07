В больницы Сумщины с отравлением медикаментами и бытовой химией попало трое детей Работники полиции проводят проверку и призывают родителей организовать безопасные условия для жизни и здоровья малолетних детей.

В Сумах в реанимационное отделение городской детской больницы с отравлением бытовым растворителем попал 9-летний мальчик. При подобных обстоятельствах попала в шосткинскую больницу 5-летняя девочка, еще одна 3-летняя жительница Сумского района попала в Сумскую областную детскую больницу с отравлением медикаментами – обе дотянулись до оставленных без присмотра таблеток.

По каждому из этих фактов работники полиции проводят соответствующие проверки, устанавливая причины и обстоятельства несчастных случаев, и предостерегают родителей быть более внимательными к бытовой безопасности маленьких исследователей.

Помните, что медикаменты, бытовая химия, элементы питания, острые и режущие вещи должны храниться в недоступных для ребенка местах. Закройте специальными заглушками розетки, и ни при каких обстоятельствах не оставляйте на столе, куда может дотянуться рука ребенка, посуду с горячими напитками или кипятком.

Старайтесь ни на минуту не выпускать малолетнего ребенка из поля своего зрения, будьте внимательны и предусмотрительны, - и пусть ваши дети растут здоровыми и счастливыми, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.