Для медичних закладів Cумщини на цьому тижні закупили ще 198 кисневих концентраторів Питання щодо розгортання ліжок для пацієнтів, хворих на коронавірусну інфекцію, та забезпечення їх киснем – на особистому контролі голови облдержадміністрації Василя Хоми.

Про це під час брифінгу повідомив начальник управління охорони здоров’я облдержадміністрації Сергій Бутенко.

«На цьому тижні для медичних закладів Сумщини за бюджетні кошти закупили ще 198 кисневих концентраторів, що дозволить забезпечити киснем додатково 396 ліжок, – зазначив Сергій Бутенко. – Також до закупівлі кисневих концентраторів долучається бізнес. І сьогодні буде вручено 8 концентраторів, що закуплені групою компаній «Технологія» для Сумської обласної клінічної лікарні, де розгорнуто додатково 40 ліжок для лікування хворих на COVID-19».

Начальник управління охорони здоров’я облдержадміністрації повідомив, що на Сумщині для лікування пацієнтів з коронавірусною інфекцією розгорнуто 1419 ліжок. Із них зайнято 699 ліжок, загальний показник завантаженості ліжкомісць в області складає 48,9%. Станом на сьогодні в лікарнях області 730 вільних ліжок для пацієнтів з коронавірусною інфекцією, з них 380 – забезпечені киснем. У цілому на Сумщині киснем вже забезпечені 1036 ліжок або 73%.

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