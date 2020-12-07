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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:15225

В Сумах провели транспортный мини-конкурс

В Сумах определяли перевозчиков на семь городских маршрутов.

Состоялось заседание конкурсного комитета для определения на конкурсной основе юридических и физических лиц-предпринимателей, которые могут выполнять необходимые объемы перевозок и обеспечивать качество предоставления услуг по перевозке пассажиров на городских и пригородных автобусных маршрутах общего пользования в пределах территории Сумской городской территориальной громады.

На конкурс выносилось семь объектов:

маршрут № 2 «Ковпака - Прокофьева» (количество автобусов - 7, пассажировместимость - не менее 40),

№ 8 «Тополянская - Василевка» (количество автобусов - 3, пассажировместимость - не менее 40),

№ 9 «Добровольная - Прокофьева» (количество автобусов - 5, пассажировместимость - не менее 23),

№ 25 «Добровольная - Интернационалистов» (количество автобусов - 5, пассажировместимость - не менее 23),

№ 58 «Василевка - Тополянская» (количество автобусов - 2, пассажировместимость - не менее 23),

№ 64А« Добровольная - Центральный рынок (количество автобусов - 1, пассажировместимость - не менее 40),

№ 67 «Прокофьева - ул. Косовщинская» (количество автобусов - 2, пассажировместимость - не менее 40).

На рассмотрение конкурсного комитета поступило пять предложений от перевозчиков-претендентов. Одно предложение не рассматривалось, так как предложенные транспортные средства не соответствовали условиям конкурса по классу и пассажировместимости.

На заседании конкурсного комитета кроме его состава присутствовали перевозчики-претенденты (их представители), а также представители общественности с ул. Добровольная.

На объекты конкурса № 5, № 6 и № 7 претендентов не оказалось. По остальным конкурсный комитет рекомендует исполнительному комитету признать победителями: по объекту конкурса № 1 (маршрут № 2 «Ковпака – Прокофьева») - ЧП Олейник А.Г.; № 2 (маршрут № 8 «Тополянская - Василевка») - ФЛП Прокопишек А.К.; № 3 (маршрут № 9 «Добровольная – Прокофьева») - ФЛП Курский И.В.; № 4 (маршрут № 25 «Добровольная - Интернационалистов») - ООО «Престиж Лайн».

Решение по определению победителей конкурса будет принято на ближайшем заседании исполнительного комитета.

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