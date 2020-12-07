На Сумщине сообщено о подозрении мужчине, который выбил глаз знакомому Сообщено о подозрении 56-летнему мужчине в нанесении умышленных тяжких повреждений своему знакомому.

Речь идет о событии, которое произошло в г. Глухов еще в 2018 году. Тогда в ночное время возле одного из местных кафе встретились двое мужчин, между которыми долгое время был конфликт на бытовой почве. Некоторое время мужчины общались на повышенных тонах, однако, когда потерпевший пытался уйти домой, подозреваемый его догнал, повалил на землю и ударил ногой в лицо. 49-летний пострадавший получил тяжелые телесные повреждения, в частности, потерял глаз.

В течение двух лет длилось следствие, однако к уголовной ответственности обидчика привлечено не было. Он отрицал свою причастность к преступлению. Признал, что догнал потерпевшего, однако утверждал, что не бил его, это сделал кто-то другой.

Поэтому, в связи с неэффективным досудебным расследованием руководством прокуратуры были изменены подследственность в указанном уголовном производстве. По результатам собранных доказательств Шосткинской местной прокуратурой принято решение о вручении подозрения.

Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) УК Украины. За содеянное ему грозит до 8 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.