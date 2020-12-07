Як діяти, якщо травмувався в транспорті. Пояснює сумський адвокат У Сумах чоловік поскаржився, що його нібито виштовхав за двері водій комунального автобуса. Нині чоловік - в лікарні, а справа - в поліції, де намагаються з'ясувати, хто винен в тому, що сталося.

Як діяти пасажирам, які травмувалися в транспорті, і чи можна отримати компенсацію за лікування, - в ефірі "Сьогодні.Головне" на Суспільному Суми пояснював сумський адвокат, член Асоціації правників України, Семен Стаднік.

Якщо говорити про те що водій, наприклад, вчинив умисні дії, виштовхав пасажира з транспортного засобу, то, можливо, тут може бути і кримінальна відповідальність за умисне завдання тілесних ушкоджень. Якщо умислу не буде, то можливо, буде неумисне завдання тілесних ушкоджень у вигляді кримінальної відповідальності, - говорить адвокат.

"Якщо пасажир отримав тілесні ушкодження внаслідок користування транспортним засобом, то в даному випадку має право звернутися до суду щодо відшкодування шкоди саме з роботодавця, у якого працює водій. Також, якщо він є пасажиром, він має право звернутися ще і до страхової компанії, яка уклала договір з відповідним підприємством, і всі пасажири, які користувалися транспортним засобом, вони є застрахованими відповідно до законодавства", - радить Стаднік

На що слід звернути увагу, якщо пасажир отримав травми в транспорті

Яким чином складалась документи щодо даної події?

Чи викликали швидку?

Чи викликав потерпілий поліцію? Чи фіксували дане повідомлення на лінії 102?

Чи є свідки події, які зможуть підтвердити причини отримання пасажиром тілесних ушкоджень?

"Якщо таких документів немає, це буде складно - довести провину водія. Якщо такі документи є, і виклики були, і свідки є – це інші обставини. В будь-якому разі треба звертатись до поліції; є право у такого пасажира звертатись до страхової компанії, і подавати позов в цивільному порядку до підприємства, яке обслуговує пасажирів і де працює цей водій", - наголошує адвокат.

Хто буде відшкодовувати витрати на лікування?

"Якщо буде кримінальна справа відкрита, і буде доведена провина водія, то водій відшкодовуватиме шкоду. Якщо у цивільно-правовому порядку подавати позов про відшкодування шкоди до підприємства, то всі витрати на лікування, моральну шкоду також, буде відшкодовувати підприємство", - говорить адвокат.

Якщо пасажир вчиняє неправомірні дії, то як бути водію?

У разі, коли пасажир вчиняє певні неправомірні дії в транспорті, водій має викликати поліції, вважає адвокат. Поліція має фіксувати порушення, вчинене пасажиром.

"Жодних примусових фізичних дій, силу застосовувати, водій не має права. Тому що застосування сили може призвести до таких випадків, коли пасажир випадає з транспортного засобу, отримує тілесні ушкодження. Були, на жаль, і летальні випадки від таких ситуацій. Тому треба бути дуже обережним . Краще викликати поліцію і не застосовувати будь-яких дій до пасажирів", - наголошує Семен Стаднік.