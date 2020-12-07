На Сумщине ликвидируют последствия непогоды Как сообщил директор Департамента гражданской защиты населения облгосадминистрации Александр Милаш, сейчас идут работы по восстановлению электроснабжения в населенных пунктах области.

По его словам, на 6.00 сегодня на территории Сумской области, в частности, в Белопольском, Великописаревском, Конотопском, Роменском и Сумском районах в результате ухудшения погодных условий произошло аварийное отключение электроснабжения 23 населенных пунктов, 74 трансформаторных подстанций, 12 воздушных линий электропередач.

«По состоянию 14.00 восстановлено электроснабжение 15 населенных пунктов, 47 трансформаторных подстанций и 5 линий электропередач. Оставались обесточенными 9 населенных пунктов в Белопольском и Великописаревском районах. Но аварийно-восстановительные работы продолжаются, поэтому думаем, что к концу дня все районы будут со светом. Для восстановления электроснабжения задействованы 5 аварийных бригад», - рассказал Александр Милаш.

«Все районы, города и территориальные громады ликвидируют последствия непогоды своими силами. Областной материальный резерв для ликвидации последствий невзгоды не задействовали», - добавил Александр Милаш.