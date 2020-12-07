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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:43146

«Укрзалізниця» планирует увеличить цены на билеты в 2021 году

«Укрзалізниця» собирается провести индексацию тарифов с марта 2021 года на 2% ежемесячно.

Ожидается, что это принесет компании более 500 млн. грн. доходов. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на финансовую отчетность перевозчика. Прибыль от пассажиров прогнозируют в 7,762 млрд. грн., что на 43,6% выше плана на этот год и вдвое выше прогнозируемого итога года. В плане закладывается снижение дохода от грузовых перевозок на 5,2% по сравнению с планом этого года и 11,8% по сравнению с прогнозом. В 2021 году «Укрзалізниця» планирует получить 3,5 млрд. грн. чистой прибыли. В 2020 году в плане была прибыль в 69 тыс. грн. Выручка же ожидается на уровне 86,5 млрд. грн., а это на 15,4% больше плановой выручки 2020.

 
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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