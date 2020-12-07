В Сумах из-за незаконной стоянки сложно доставлять пациентов в больницу Во дворе городской больницы Сум каждое утро образуется стихийная незаконная стоянка.

Из-за припаркованных автомобилей медикам «скорых» сложно доставлять лежачих больных в отделение, пишет Суспільне.

14 декабря фельдшер Сергей Шаповалов с коллегой пытались доставить в отделение больного с инсультом. Женщине нельзя было вставать. Из-за припаркованных у крыльца частных авто, водителю «скорой» пришлось остановиться вдали от пандуса.

«Больные критические, которым ходить нельзя. Мы их должны транспортировать на носилках и нам нужно, чтобы было удобно и для больного, и для нас. Поэтому должно быть уважение друг к другу», - говорит фельдшер Сергей Шаповалов.

По словам патрульных, перед воротами больницы есть дорожный знак - въезд запрещен.

«Прибывшие на место происшествия патрульные провели с водителями профилактическую работу, после чего те покинули территорию заведения и движение во все отделения было полностью свободным. Патрульная полиция напоминает, что за невыполнение дорожного знака предусмотрен штраф в размере 255 грн», - говорит представитель патрульной полиции Сумщины Олег Сологуб.

Сегодня, 15 декабря, дорогу ко двору больницы преградил еще и электрокабель, которой провис под тяжестью льда. Около 10 утра рядом с больницей снова было 16 частных авто. Под стеклом только двух автомобилей было сообщение: «Я медработник».