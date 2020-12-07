Роботодавці Сумщини зможуть отримати грошову допомогу від держави: покрокова інструкція

Для цього до 21 грудня необхідно звернутися до центру зайнятості за своїм місцезнаходженням та надати необхідні документи.
Так, до пакету документів мають входити:
Надати документи можна безпосередньо до центру зайнятості або дистанційно у сканованому вигляді на електронну адресу відповідного центру зайнятості. До 22 грудня центр зайнятості розгляне документи та прийме рішення щодо виплат. Важливо зазначити, що роботодавці зобов’язані виплатити матеріальну допомогу на рахунок працівника не пізніше наступного робочого дня після надходження коштів.
При цьому, матеріальна допомога не надається суб'єктам господарювання, які зареєстровані менше трьох місяців або перебувають у стані припинення чи банкрутства. Також виплати не здійснюються підприємцям, які отримують допомогу по частковому безробіттю.
Обмеження щодо участі в програмі є і для найманих працівників. Так, матеріальна допомога не надається робітникам, які працюють у роботодавця за сумісництвом або за яких на дату звернення роботодавцем сплачено єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування менше ніж за усі місяці III кварталу 2020 року.
Покрокова інструкція щодо отримання такої допомоги: https://is.gd/5kXXs1
Бланк заяви тут: https://is.gd/iijaDW
Бланк відомості про найманих працівників тут: https://is.gd/iijaDW