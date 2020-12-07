Более трехсот предпринимателей из Сумщины митинговали в Киеве (видео) Более трехсот предпринимателей из Сумщины приняли участие в митинге в Киеве 15 декабря.

Об этом рассказал один из его участников Богдан Калиниченко, пишет Суспільне.

Утром демонстранты собрались под Верховной Радой. Всего там было около 1,5 тысячи человек. Затем отправились на Майдан Независимости. Они объявили о создании палаточного городка и начали устанавливать вблизи стелы Независимости одну из палаток, из-за чего и произошло столкновение. Есть травмированные.

«Митинг, который был согласован, предупрежден, получил статус подтвержденного. Все есть разрешения. Однако когда поставили первые палатки, полиция решила их забрать и начались схватки», - говорит Богдан Калиниченко.

Также добавляет: «Нацполиция написала около 40 пострадавших со стороны силовиков. Правда, я не понимаю, как они смогли, а среди нас - не более 10 человек. Это бессрочный митинг. Банально нас не услышали, если даже решение не внесли в повестку дня».

Среди требований протестующих - отменить обязательное введение кассовых аппаратов и позволить им работать в период усиленного карантина с 8 до 24 января.