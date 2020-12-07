"Життя з ароматом кави": у сумській галереї відкрили виставку картин намальованих кавою У Сумській міській галереї презентували виставку Анни Старчик "Життя з ароматом кави". Експонати виставки виконані в техніці "coffee-art". Художниця родом з Києва, але зараз живе та працює у Шостці.

Свої перші роботи в техніці "coffee-art" (кавовий живопис) художниця створила у 2015 році. Зараз вона вже професіонал та проводить майстер-класи для дітей та дорослих. У квітні 2019 року відбулася перша персональна виставка робіт Анни у Шостці. Тоді художниця мала у колекції 100 кавових картин. Наприкінці 2020 року в доробку майстрині вже понад 1000 лише кавових портретів, пише Суспільне.

Переглянути картини майстрині можна в Сумській міській галереї до 10 січня. Вхід вільний з дотриманням карантинних вимог.

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