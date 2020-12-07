"Життя з ароматом кави": у сумській галереї відкрили виставку картин намальованих кавою

Свої перші роботи в техніці "coffee-art" (кавовий живопис) художниця створила у 2015 році. Зараз вона вже професіонал та проводить майстер-класи для дітей та дорослих. У квітні 2019 року відбулася перша персональна виставка робіт Анни у Шостці. Тоді художниця мала у колекції 100 кавових картин. Наприкінці 2020 року в доробку майстрині вже понад 1000 лише кавових портретів, пише Суспільне.
Переглянути картини майстрині можна в Сумській міській галереї до 10 січня. Вхід вільний з дотриманням карантинних вимог.