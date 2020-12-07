Сумчане просят велодорожки на Девятке На сайте онлайн-петиций зарегистрировано обращение «Создание велоинфраструктуры по проспекту М. Лушпы и улицы Героев Крут».

«Проблемой, которая побудила для создания проекта является то, что велоинфраструктура на указанных улицах остается на низком уровне и требует соответствующих изменений, которые будут способствовать безопасному передвижению участников велосипедного движения.

Актуальность проекта заключается в создании, развитии велоинфраструктуры и чистых и безопасных видов транспорта. Это позволит решить ряд проблем, связанных с улучшением экологической ситуации, безопасностью дорожного движения, обеспечение эффективного, сбалансированного и безопасного формирования общественного пространства, учет потребностей велосипедистов, а также популяризировать такой вид передвижения», - пишет автор петиции Твердохлеб Артем Сергеевич

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