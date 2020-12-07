Сумские патрульные помогли пенсионерке, попавшей в беду (видео) На днях патрульные Наталья Артеменко и Сергей Гузь получили сообщение о несчастном случае, который произошел в одной из многоэтажек на проспекте Михаила Лушпы.

У подъезда инспекторов встретила заявительница, которая и позвонила на линию 102. Она рассказала, что выйдя из своей квартиры, услышала, как ее соседка стучит в дверь и зовет на помощь. Вероятно, женщина упала и сломала ногу.

Поднявшись на 9-й этаж, стражи порядка действительно услышали крики 72-летней женщины. Двери были закрыты. Ключи от квартиры были только у мужа, который в это время он находился в больнице на лечении.

Понимая, что женщина нуждается в немедленной помощи, патрульным пришлось открывать дверь подручными средствами. Все же открыв ее, инспекторы увидели гражданку, которая лежала на полу в неподвижном состоянии. Она жаловалась на сильную боль в ноге, в также была напугана и замерзла.

Инспекторы укрыли бабушку одеялом, положили ей под голову подушку и успокоили. Женщина рассказала, что упала на кухне, а потом смогла-таки ползком добраться до входной двери. Около двух часов она стучала и кричала, пока соседка не услышала ее и не забила тревогу.

Уже осмотрев бабушку, врачи сообщили, что у нее, вероятно, перелом бедра. Вместе с медиками и соседом патрульные снесли бабушку на одеяле и помогли транспортировать ее в «скорую». Далее ее госпитализировали в больницу для оказания квалифицированной помощи.