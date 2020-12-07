Когда Украина получит вакцину от коронавируса? Первые дозы вакцины от коронавирусной болезни COVID-19 Украина может получить уже в феврале 2021 года.

Об этом сказал министр здравоохранения Максим Степанов в эфире Радио НВ.

По его словам, в рамках глобальной инициативы COVAX получено подтверждение на поставку в первом полугодии 8 млн доз, ориентировочно в конце первого – начале второго квартала.

Министр отметил, что кроме этого МОЗ ведет переговоры о поставках вакцин с их производителями.

"Мы сейчас находимся на завершающих стадиях переговоров о подписании контрактов с производителями вакцин, чтобы как можно быстрее поставить эти вакцины в Украину. Это компании, которые завершили клинические испытания и находятся на разных стадиях сертификации. Мы очень рассчитываем, что первые вакцины получим уже в первом квартале следующего года. Сейчас стараемся сделать все, чтобы первые дозы были в Украине уже в феврале", – сказал Степанов.