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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 23:30279

Сумская студентка получила четырехлетнюю допинговую дисквалификацию

25-летняя украинская легкоатлетка Анна Красуцкая из Прилук, которая учится в СумГУ, получила четырехлетнюю дисквалификацию за употребление допинга.

Об этом сообщает в своем самом свежем сообщении специализированный ресурс Athleticsintegrity, пишет Главком.

Согласно предоставленной информации, Красуцкая сдала положительный тест 20 февраля 2019 года. Указывается, что в пробе Анны, взятой во внесоревновательное время, выявлены экзогенные стероиды, которые способствуют росту уровня тестостерона, андростерона и этиохоланона.

Чемпионкой Украины по тройному прыжку в Луцке, показав результат 13,66 м, воспитанница Михаила Марченко стала 21 августа 2019-го. Согласно этой, пожалуй, главную в карьере атлетки победу должны аннулировать. Как и отменены будут результаты, показанные спортсменкой на командном чемпионате Европы (12-е место в прыжках в длину), чемпионате мира (13-е место в тройном прыжке), победа и четвертое места на чемпионате Ассоциации балканских легкоатлетических федераций.

Кроме того, должен быть аннулирован результат Красуцкой на Всемирной Универсиаде в Неаполе - пятое место в тройном прыжке. Ирония судьбы - там победила другая украинка Ольга Корсун, которую впоследствии дисквалифицировали за пробу, взятую именно в Неаполе.

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