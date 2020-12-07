Сумская студентка получила четырехлетнюю допинговую дисквалификацию 25-летняя украинская легкоатлетка Анна Красуцкая из Прилук, которая учится в СумГУ, получила четырехлетнюю дисквалификацию за употребление допинга.

Об этом сообщает в своем самом свежем сообщении специализированный ресурс Athleticsintegrity, пишет Главком.

Согласно предоставленной информации, Красуцкая сдала положительный тест 20 февраля 2019 года. Указывается, что в пробе Анны, взятой во внесоревновательное время, выявлены экзогенные стероиды, которые способствуют росту уровня тестостерона, андростерона и этиохоланона.

Чемпионкой Украины по тройному прыжку в Луцке, показав результат 13,66 м, воспитанница Михаила Марченко стала 21 августа 2019-го. Согласно этой, пожалуй, главную в карьере атлетки победу должны аннулировать. Как и отменены будут результаты, показанные спортсменкой на командном чемпионате Европы (12-е место в прыжках в длину), чемпионате мира (13-е место в тройном прыжке), победа и четвертое места на чемпионате Ассоциации балканских легкоатлетических федераций.

Кроме того, должен быть аннулирован результат Красуцкой на Всемирной Универсиаде в Неаполе - пятое место в тройном прыжке. Ирония судьбы - там победила другая украинка Ольга Корсун, которую впоследствии дисквалифицировали за пробу, взятую именно в Неаполе.