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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В Сумах на линию выехала половина троллейбусов

КП «Электроавтотранс» продолжает работы по восстановлению движения троллейбусов после непогоды.

По состоянию на 5:45 утра 16 декабря служба движения запланировала выезд 24 троллейбусов по маршрутам № 1, 5, 9 и 20. Однако возить они пассажиров за частично измененными схемам:

- маршрут № 1 - от остановки «2-я проходная ПАО «Сумыхимпром» до остановки «Автовокзал» - 8 троллейбусов;

- № 5 – «Героев Крут» - «Автовокзал» - 10 троллейбусов;

- № 9 (без изменений) – «Химгородок» - «Химпром» - 4 троллейбуса;

- № 20 (без изменений) – «Прокофьева» - «Химпром» - 2 троллейбуса.

Троллейбусы будут курсировать по факту, то есть без привязки к расписанию.

Коммунальные автобусы будут работать по своим маршрутам без изменений.

В течение дня профильные службы предприятия продолжат работы по очистке контактной сети от намерзания льда в направлениях пр. Курский, ул. Роменская, ул. Г. Кондратьева, пр. Шевченко, ул. Троицкая и Железнодорожного вокзала, сообщает КП «Электроавтотранс».

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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