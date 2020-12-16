На Сумщине всего 153 новых случая COVID-19: 6 летальных На утро 16 декабря в Сумской области подтверждено 36251 случай заболевания коронавирусом.

За вторник подтвердилось 153 новых случая. Такого малого числа не было с сентября. 6 человек умерло, - всего 465, 1056 выздоровело, - всего 26129. Болеют 9567.

В Украине 10622 новых случая коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 501 ребенок и 579 медработников.

Также за минувшие сутки госпитализировано - 3242 человека; летальных случаев - 264; выздоровели - 12549 человек; осуществлено тестирований за сутки - 63445 (в частности методом ПЦР - 40740, методом ИФА - 22705).

За все время пандемии в Украине заболело - 919 704 человека; выздоровели - 535 417 человек; летальных исходов - 15 744; проведения ПЦР-тестов - 5125389.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1858), Одесской (861), Запорожской (801), Киевской (705) и Львовской (600) областях.