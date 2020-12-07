На Сумщине 36 251 случай заболевания COVID-19: подробности По состоянию на 15 декабря в Сумской области 36 251 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 153 человек (Сумы - 78, Шостка – 1, Конотоп – 8, Ромны – 4, Глухов – 14, Глуховский район – 14, Конотопский – 2, Кролевецкий – 27, Роменский – 2, Сумской р-н – 1, Ямпольский - 2).

За все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 465 летальных случаев, из них за минувшие сутки - 6 (Сумы – 3, Конотоп, Глухов, Кролевецкий район – по 1).

Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 26 219 человек, из них за минувшие сутки - 1056 (Сумы - 725, Шостка – 48, Конотоп - 23, Ромны – 16, Глухов – 7, Белопольский р-н – 25, Бурынский – 2, Великописаревский – 3, Глуховский – 7, Конотопский – 12, Краснопольский – 16, Кролевецкий – 37, Липоводолинский – 17, Ахтырский – 1, Путивльский – 4, Роменский р-н – 14, Середина-Будский – 4, Сумской – 72, Шосткинский – 10, Ямпольский - 13).