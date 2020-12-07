Смертельная ДТП на Черниговщине: погибли три жителя Сумщины

Погибли оба водителя и один из пассажиров, остальные госпитализированы. Об этом сообщила пресс-секретарь патрульной полиции Черниговской области Анна Чернявская, пишет Суспільне.
По ее словам, все участники происшествия были из Сумской области.
Оба водителя и пассажир автомобиля «Chery» погибли на месте. Всех с изувеченных автомобилей деблокировали спасатели.
В «Renault Megane» были две пассажирки, которых госпитализировали. Пассажиров «Chery» - 44-летнего мужчину и 18-летнего парня тоже доставили в больницу.
Обстоятельства и причины пока выясняют правоохранители.