Мэр Сум продолжит пока работать со старыми замами и исполкомом Сегодня, 16 декабря, на сессии Сумского горсовета планировалось утверждение новых заместителей мэра Сум и персонального состава исполнительного комитета.

Однако, как сообщил депутатам мэр Сум Александр Лысенко, сегодня он снимает эти вопросы, так как не все фракции подали ему свои предложения.

Поэтому пока у него остаются старые замы и тот же состав исполкома.