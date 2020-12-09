Сумские футболистки вылетели из Лиги чемпионов Харьковский «Жилстрой-2» завершил свое выступление в турнире, проиграв ответный матч 1/16 финала в Казахстане.

В матче 1/16 финала Лиги чемпионов среди женщин сезона 2020/2021 харьковский «Жилстрой-2» с сумчанкой Екатериной Самсон в воротах и ахтырчанкой Яной Калининой с капитанской повязкой уступил казахстанскому «БИИК-Казыгурт».

Чемпионки Украины ранее выбили из турнира армянский «Алашкерт» 9:0 и боснийский «Сараево-2000» 2:0. В первом матче 1/16 финала в Полтаве «Жилстрой-2» обыграл «БИИК-Казыгурт» со счетом 2:1. Сегодня, 16 декабря, в восемь утра по киевскому времени на подопечных Натальи Зинченко ждал выездной поединок в Казахстане.

В начале встречи удар в створ ворот нанесла Кравчук, после чего игровым преимуществом завладели хозяйки. На 27-й минуте Самсон справилась с выстрелом Габелия, однако на 35-й Кульмагамбетова все же вывела казахстанок вперед.

В начале второго тайма «БИИК-Казыгурт» нанес несколько опасных ударов, а на 67-й минуте мяч после удара Сирмай попал в каркас ворот, но, к сожалению, сравнять счет украинкам так и не удалось.

Проиграв в гостях - 0:1, «Жилстрой-2» уступил в двухматчевом противостоянии по правилу выездного гола (ведь соперницы забили мяч в Полтаве). Поэтому свой путь в Лиге чемпионов подопечные Натальи Зинченко завершили, пишет УАФ.