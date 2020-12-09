За незаконный оборот наркотиков будут судить двух жителей Конотопа Конотопской местной прокуратурой утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении двух местных жителей, которые занимались незаконным оборотом наркотиков.

Установлено, что двое жителей г. Конотоп, 41 и 34 лет, наладили схему сбыта психотропного вещества «амфетамин». В частности, старший из химических ингредиентов изготавливал наркотик, а младший его реализовывал заинтересованным лицам. В рамках уголовного производства задокументировано 4 факта реализации наркотиков.

Во время проведения обысков в помещениях обоих мужчин 19 октября 2020 года обнаружено оборудование и ингредиенты для изготовления психотропного вещества, свертки с уже готовым к продаже амфетамином, а также наркотическое средство «каннабис» и 16400 грн наличными.

Действия подозреваемых квалифицированы по ч. 2 ст. 307 и ч. 1 ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка наркотических средств, психотропных веществ без цели сбыта, а также их сбыт) УК Украины. Старший еще будет отвечать по ч. 3 ст. 311 (незаконное хранение прекурсоров) УК Украины. За содеянное им грозит лишение свободы на срок от шести до десяти лет с конфискацией имущества, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.