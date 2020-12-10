На Сумщине ночью пожарные ликвидировали возгорание жилого дома 16 декабря в 3:02, в Службу спасения 101 поступило сообщение о возгорании жилого дома по ул. Глуховский путь в Ямполе.

О ЧП сообщил хозяин дома, который почувствовал резкий запах дыма в помещении. На место происшествия был направлен дежурный караул 10-й государственной пожарно-спасательной части.

По прибытию было установлено, что огнем охвачено кровлю здания по всей площади, образовалась угроза дальнейшего распространения огня на весь дом.

В 3:47 возгорание локализовали, а в 4:30 - потратив на тушение более 3 тонн воды, полностью ликвидировали.

Всего на тушение было привлечено 2 единицы специальной техники и 6 человек личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.