Сумской водоканал заплатит почти 130 тыс. грн штрафа за выбросы в реку Псел В Хозяйственный суд Сумской области с иском обратился первый заместитель руководителя Сумской местной прокуратуры Сумской к ответчику КП "Горводоканал" Сумского городского совета о взыскании 128,7 тыс. грн ущерба окружающей среде в результате превышения установленных нормативов ПДС.

Исковые требования обоснованы тем, что проведенной проверкой был установлен факт сброса сточных вод в поверхностный водный объект р. Псел с превышением установленных нормативов ПДС по нитратам, чем предприятие нарушило требования ст. 44 п.3, ст.70 п.6 ст. 95 Водного кодекса Украины.

Указанные выше обстоятельства таковы, что установленные судом на основании надлежащих и допустимых доказательств, предоставленных прокурором.

Как утверждает прокурор, поведение ответчика наносит вред государственным интересам, так как невозмещение ответчиком ущерба окружающей среде прямо нарушает права граждан, определенных ст 27,49, 50 Конституции Украины на здравоохранение, санитарно-эпидемиологическом благополучии, безопасную для жизни и здоровья окружающую среду и лишает возможности государства выполнить требования ст. 16, 50 Конституции Украины относительно обеспечения экологической безопасности и поддержание экологического равновесия на территории Украины.

Суд соглашается с доводами прокурора и приходит к выводу, что несмотря на установленные нарушения и продолжительность их существования, истец любых мероприятий на устранение нарушений до момента обращения прокурора с иском не принял.

Согласно ст. 66 Конституции Украины каждый обязан не наносить вред природе, культурному наследию, возмещать причиненные им убытки.

Ответчиком сам факт наличия загрязняющих веществ не опровергается.

Суд решил иск удовлетворить.