Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:27489

Сумской водоканал заплатит почти 130 тыс. грн штрафа за выбросы в реку Псел

В Хозяйственный суд Сумской области с иском обратился первый заместитель руководителя Сумской местной прокуратуры Сумской к ответчику КП "Горводоканал" Сумского городского совета о взыскании 128,7 тыс. грн ущерба окружающей среде в результате превышения установленных нормативов ПДС.

Исковые требования обоснованы тем, что проведенной проверкой был установлен факт сброса сточных вод в поверхностный водный объект р. Псел с превышением установленных нормативов ПДС по нитратам, чем предприятие нарушило требования ст. 44 п.3, ст.70 п.6 ст. 95 Водного кодекса Украины.

Указанные выше обстоятельства таковы, что установленные судом на основании надлежащих и допустимых доказательств, предоставленных прокурором.

Как утверждает прокурор, поведение ответчика наносит вред государственным интересам, так как невозмещение ответчиком ущерба окружающей среде прямо нарушает права граждан, определенных ст 27,49, 50 Конституции Украины на здравоохранение, санитарно-эпидемиологическом благополучии, безопасную для жизни и здоровья окружающую среду и лишает возможности государства выполнить требования ст. 16, 50 Конституции Украины относительно обеспечения экологической безопасности и поддержание экологического равновесия на территории Украины.

Суд соглашается с доводами прокурора и приходит к выводу, что несмотря на установленные нарушения и продолжительность их существования, истец любых мероприятий на устранение нарушений до момента обращения прокурора с иском не принял.

Согласно ст. 66 Конституции Украины каждый обязан не наносить вред природе, культурному наследию, возмещать причиненные им убытки.

Ответчиком сам факт наличия загрязняющих веществ не опровергается.

Суд решил иск удовлетворить.

Право

Новости

На Сумщине 36 251 случай заболевания COVID-19: подробности
Сегодня 09:24
В Украине с 19 декабря вводятся новые карантинные ограничения: что запретят?
14.12.2020 22:46
ФК «Сумы» не получил еще полмиллиона из городского совета
Сегодня 12:55
Сумским чернобыльцам задерживают компенсации за питание
Сегодня 12:41
Растрата зерна на 2,8 млн грн. на Сумщине: еще один подозреваемый
Сегодня 12:12
Сумские пограничники задержали угнанный в Турции грузовик
Сегодня 12:08
В Сумах объявили 2021 год годом памяти Александра Емца
Сегодня 11:33
Сумской водоканал заплатит почти 130 тыс. грн штрафа за выбросы в реку Псел
Сегодня 11:27
За незаконный оборот наркотиков будут судить двух жителей Конотопа
Сегодня 10:57
Сумские футболистки вылетели из Лиги чемпионов
Сегодня 10:52
Мэр Сум продолжит пока работать со старыми замами и исполкомом
Сегодня 10:42
Смертельная ДТП на Черниговщине: погибли три жителя Сумщины
Сегодня 10:06
view counter

Статьи

Чарівна ніч: ковдри на всі сезони
Сегодня 13:07
Сумська поліція показала, як працює служба 102
Сегодня 12:44
Сумський центр профтехосвіти ДСЗ: розкриваємо внутрішні таланти, про які ви раніше й не здогадувались
Сегодня 12:27
«Я малювала у голові мультик»: історія сумчанки, яка створила дитячу книгу
Вчера 17:10
Куда сумская власть предлагает потратить 2,7 миллиарда гривен?
Вчера 12:27
Юридичний всеобуч від служби зайнятості Сумщини: 5 аспектів змін істотних умов праці
14.12.2020 16:41
Совет специалиста. Зачем и как при строительно-ремонтных работах используют стеклосетку?
14.12.2020 13:57
С 1 января вступают в силу новые санитарные правила для школ. Что они предусматривают?
13.12.2020 15:10
Тренер «Альянса»: «Мы довольны тем местом, на котором находимся»
10.12.2020 18:12
Не виходьте на тонку кригу – закликають сумські рятувальники!
10.12.2020 15:21
У Сумській міськраді п’ятеро безробітних та 11 посадовців
10.12.2020 11:27
Де вирощуються новорічні ялинки від лісівників Сумщини і як перевірити легальність їх походження?
09.12.2020 14:43
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.