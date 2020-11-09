В Сумах объявили 2021 год годом памяти Александра Емца Сегодня, 16 декабря, на сессии Сумского депутаты приняли решение об объявлении следующего года в Сумской ОТГ годом умершего врача.

«За» проголосовали 37 депутатов.

Также его именем назван сквер возле детской больницы, главврачом которой он был больше 20 лет.

Кроме того, будет рассматриваться вопрос о присвоении Александру Емцу звания почетный гражданин города. Также готовится обращение к президенту Украины о награждении врача государственной наградой.

Напомним: Александр Емец умер от последствий коронавирусной инфекции в ноябре 2020 года.

«9 ноября 2020 года после длительной борьбы с коронавирусной болезнью, ушел из жизни директор коммунального некоммерческого предприятия« Детская клиническая больница Святой Зинаиды» Сумского городского совета, заслуженный врач Украины Емец Александр Михайлович. Всю свою профессиональную жизнь он посвятил борьбе за здоровье детского населения, главного потенциала нашей нации. За 24 лет года под его руководством детская больница вернула свое историческое название и снова стала превращаться в современное комфортное медицинское учреждение для оказания качественной медицинской помощи маленьким пациентам. Как следствие, сегодня мы имеем показатели младенческой, детской смертности, летальности на уровне европейских, контролируемые показатели детской инфекционной заболеваемости, детского травматизма. Неоднократно, когда наша страна переживала вспышки эпидемий, под его руководством заведение в кратчайшие сроки был перепрофилировано и в «первые волны» предоставляло такую необходимую медицинскую помощь. Его жизнь - это была детская больница. Его жизненный приоритет - жизнь и здоровье пациентов. Максимум его жизненных сил было направлено на обеспечение пациентов лучших медицинских кадров, современного диагностического и лечебного оборудования, комфортных условий пребывания. Емец Александр Михайлович - это Человек с большой буквы, образец для последующих поколений, жизнь которого не может быть вычеркнутым из нашей памяти наших потомков», - говорится в тексте решения.