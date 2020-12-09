Сумские пограничники задержали угнанный в Турции грузовик В международный пункт пропуска для автомобильного сообщения «Бачевск» на въезд в Украину грузовой автомобиль марки «Renault» турецкой регистрации прибыл сегодня утром.

Во время осуществления пограничного контроля на транспортное средство, которым управлял гражданин Турции, сработала база данных Интерпола.

В ходе проверочных мероприятий пограничники выяснили, что этот автомобиль разыскивается в Турции. К тому же выяснилось, что транспортное средство было похищено всего несколько дней назад.

По данному факту проинформировано Укрбюро Интерпола в г. Киев. Транспортное средство 2005 года выпуска установленным порядком передали сотрудникам Национальной полиции для проведения дальнейшей проверки.