Сумские пограничники задержали угнанный в Турции грузовик

Во время осуществления пограничного контроля на транспортное средство, которым управлял гражданин Турции, сработала база данных Интерпола.
В ходе проверочных мероприятий пограничники выяснили, что этот автомобиль разыскивается в Турции. К тому же выяснилось, что транспортное средство было похищено всего несколько дней назад.
По данному факту проинформировано Укрбюро Интерпола в г. Киев. Транспортное средство 2005 года выпуска установленным порядком передали сотрудникам Национальной полиции для проведения дальнейшей проверки.