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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:12303

Растрата зерна на 2,8 млн грн. на Сумщине: еще один подозреваемый

15 декабря НАБУ и САП сообщили о подозрении в причастности к растрате зерна на сумму более 2,8 млн грн и.о. начальника производственно-технической лаборатории филиала государственного предприятия «Ахтырский комбинат хлебопродуктов» Государственного агентства резерва Украины.

Это - уже третий подозреваемый в совершении преступления. 22 ноября 2020 года в рамках уголовного производства НАБУ и САП сообщили о подозрении и.о. директора Ахтырского филиала Государственного агентства резерва Украины в Сумской области. В начале декабря 2020 года о подозрении сообщено должностному филиала ГП «Ахтырский комбинат хлебопродуктов».

Действия всех подозреваемых квалифицированы по ч.5 ст.191 ( «Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением») УК Украины.

Следствие установило, что в ноябре 2020 года и.о. директора филиала Госрезерва по предварительному сговору с другими работниками государственного предприятия, без получения разрешения владельца семян подсолнечника, которое хранилось на складах, решил отгрузить его коммерческим структурам без оплаты с их стороны. Таким образом он планировал завладеть более 189 тонн семян стоимостью более 2,8 млн грн, которое принадлежало Госрезерву.

18-19 ноября 2020 детективы НАБУ приняли неотложные следственные мероприятия и предотвратили незаконный вывоз имущества с госпредприятия.

Расследование указанных фактов детективы НАБУ осуществляют с ноября 2020 года, пишет Стопкор.

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