Сумским чернобыльцам задерживают компенсации за питание Департамент социальной защиты населения сообщает, что лицам, пострадавшим вследствие аварии на ЧАЭС, частично перечислены ежемесячную компенсацию за сентябрь за льготное обеспечение продуктами питания.

Речь идет о выплате чернобыльцам I категории, которые получают средства через АО «Райффайзен Банк Аваль» и чернобыльцам II категории, которые получают средства через почтовые отделения АО «Укрпочта», учреждения банков и АО «Ощадбанк Украины» (филиал №10018 / 145).

«Чернобыльцам» II категории выплату за сентябрь, а также «чернобыльцам» I и II категории выплату за октябрь и ноябрь, которые получают компенсацию через другие отделения АО «Ощадбанк Украины» будет проведена после поступления средств из госбюджета.