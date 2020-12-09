Сумским чернобыльцам задерживают компенсации за питание

Речь идет о выплате чернобыльцам I категории, которые получают средства через АО «Райффайзен Банк Аваль» и чернобыльцам II категории, которые получают средства через почтовые отделения АО «Укрпочта», учреждения банков и АО «Ощадбанк Украины» (филиал №10018 / 145).
«Чернобыльцам» II категории выплату за сентябрь, а также «чернобыльцам» I и II категории выплату за октябрь и ноябрь, которые получают компенсацию через другие отделения АО «Ощадбанк Украины» будет проведена после поступления средств из госбюджета.