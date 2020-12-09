ФК «Сумы» не получил еще полмиллиона из городского совета Сегодня, 16 декабря, во время пленарного заседания Сумского городского совета разгорелась бурная дискуссия вокруг выделения 500 тыс. грн ФК «Сумы».

Ранее, в течение года горсовет выделил клубу финансовую поддержку в размере 1,5 млн грн.

Часть депутатов (в частности Владимир Чепик и Ирина Губская) отметили, что в условиях бюджетного дефицита, который сейчас сложился, очень странно выделять полмиллиона гривен за две недели до конца года. Однако городской голова Александр Лысенко настаивал на том, что если сейчас не выделить эти средства, весь цикл подготовки команды придется начинать с нуля.

После бурного обсуждения решение вступило лишь 11 голосов (10 депутатов «Батькивщины» и 1 голос городского головы) при минимально необходимых 22.

Президент ФК «Сумы» Геннадий Демьяненко так прокомментировал эту ситуацию: «К сожалению, политика сегодня перевесила футбол. Это решение ставит под угрозу профессиональную аттестацию ФК «Сумы». Напомню, что мы единственный в стране областной центр, где отсутствует профессиональная футбольная команда. Предлагаю в дальнейшем депутатам самим принимать участие в чемпионате Украины, представляя город Сумы».