Сумчан запрошують на онлайн семінар 23 грудня о 14:00 відбудеться On-line семінар «Я великий блогер та моя цифрова безпека!» в рамках XVIІ Мандрівного міжнародного фестивалю документального кіно про права людини Docudays UA у Сумській області.

Участь безкоштовна!

Під час семінару ви дізнаєтеся про:

• Хто я у світі Інтернету?

• Який вплив на інших я маю через свої соціальні мережі?

• Як писати у своєму блозі так, щоб бути почутим?

• Де закінчується свобода слова в мережі Інтернет?

• Як убезпечити себе у світі цифрових технологій?

Спікери семінару:

Кристина Колотило – юрист, тренер, експерт з питань права, блогер.

Олександр Баландін – IT-спеціаліст.

Для участі необхідна попередня реєстрація

https://forms.gle/ydgjGDSDZVWoegAb9

Підключитися до семінару можна за посиланням в Zoom

https://us02web.zoom.us/j/86044871626...

Ідентифікатор конференції: 860 4487 1626

Код доступу: 187951