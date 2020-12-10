Сумчан запрошують на онлайн семінар

Участь безкоштовна!
Під час семінару ви дізнаєтеся про:
• Хто я у світі Інтернету?
• Який вплив на інших я маю через свої соціальні мережі?
• Як писати у своєму блозі так, щоб бути почутим?
• Де закінчується свобода слова в мережі Інтернет?
• Як убезпечити себе у світі цифрових технологій?
Спікери семінару:
Кристина Колотило – юрист, тренер, експерт з питань права, блогер.
Олександр Баландін – IT-спеціаліст.
Для участі необхідна попередня реєстрація
https://forms.gle/ydgjGDSDZVWoegAb9
Підключитися до семінару можна за посиланням в Zoom
https://us02web.zoom.us/j/86044871626...
Ідентифікатор конференції: 860 4487 1626
Код доступу: 187951