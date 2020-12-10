В музей на Сумщине передали редкий экспонат Музейная комната «Кулішева світлиця» при районной детской библиотеке поселка Воронеж пополнилась редким экспонатом.

Это самое полное на сегодня 6-томное собрание сочинений П.А. Кулиша, изданное в 1908-1910 годах тиражом 5 тыс. экземпляров. Об этом информирует отдел культуры, молодежи и спорта Шосткинской РГА, пишет Шостка.инфо.

Издание вышло в свет, благодаря общественному и культурному деятелю Юлиану Романчуку, основателю общества «Просвита», в типографии Научного общества имени Шевченко, которой руководил К. Беднарский. Это была одна из первых попыток полного издания произведений писателя. В первый том вошли лирические и эпические поэзии из сборников «Досвітки» (1862), «Хуторна поезия» (1882), «Дзвін» (1893), поэмы «Україна» (1843), «Магомет і Хадиза» (1883). Здесь же представлены биографии и портрет писателя. Второй том содержит поэзии из сборника «Хуторні недогарки», поэмы «Маруся Богуславка», «Грицько Сковорода», «Куліш у пеклі» и др. Опубликовано репродукцию автопортрета писателя в молодом возрасте. В третьий том попали стихотворные перепевы и переводы Пантелеймона Кулиша из Библии, а также произведения польских, российских, немецких и английских поэтов. Опубликован портрет писателя 1860 року. Четвертый том содержит драматические произведения: «Колії» (1860), «Хуторянка» (1877), «Драмована трилогія» ( «Байда», «Петро Сагайдашний», «Цар Наливай»), «Іродова морока» (1868), в нем опубликована фотография писателя. В состав пятого тома вошли роман «Черная Рада», а также повести, рассказы и сказки. Опубликована фотография дома писателя на хуторе Мотроновка. В содержании шестого тома – исторические («История Украины от древнейших времен», «Первый период казачества», «Руїна», «Хмельниччина», «Виговщина», «Мальована Гайдамащина»), языковедческие, литературоведческие, критические и другие работы Пантелеймона Кулиша. Опубликована фотография могилы писателя.

Воронежские краеведы приобрели эти книги (кроме пятого тома) в частной коллекции известного библиографа из г. Киева Владислава Наумца, а деньги на покупку сборки редкого издания произведений выдающегося земляка предоставили неравнодушные воронежцы, руководители сельскохозяйственных предприятий.