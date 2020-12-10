У шосткинского тиктокера – 1 миллион подписчиков Не так давно канал юного шосткинца в самой быстрорастущей социальной сети ТікТок достиг отметки в 1 миллион подписчиков.

Тиктокер с ником Гришаня публикует видео на разные темы. Правда, достаточно трудно сказать, в чем же секрет его успеха…

Для сравнения самым популярным украинским тиктокером является Яна Дога (@yanadoga). На сегодняшний день у нее 8,6 млн. подписчиков. На втором месте по популярности Влада Гармаш (ggarmash) – 5,7 млн. подписчиков. Третье место делят Pasha & Kristina (@kuzinatv) и Лиана (@lianayel) – 4,6 млн.

Интересно, что у каналов звезд шоу-бизнеса Нади Дорофеевой и Насти Каменских лишь 2,7 млн. и 1,7 млн. подписчиков соответственно.

TikTok — сервис для создания и просмотра коротких видео, который принадлежит китайской компании «ByteDance». В данный момент приложение достигло более 1 миллиарда пользователей из 150 стран, пишет Шостка.инфо.