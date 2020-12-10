Громкое дело подпольного табачного цеха на Сумщине завершилась пшиком 7 лет назад Ахтырка стала известна как незаконный производитель сигарет.

Как сообщает Ахтырский городской портал, подозрительный товар изъяли правоохранители Львовщины и узнали, что поставщиком является фабрика, находится в Сумской области.

После обнаружения подозрительных сигарет на западе Украины началось расследование. Правоохранители обнаружили подпольную фабрику, которая находилась на территории бывшего консервного завода в Ахтырке. Организация работы удивила даже специалистов - производство охранялось (стояла охрана, велось видеонаблюдение), а под землей был туннель, по которому и успели спрятаться практически все, кто трудился над созданием нелегальной продукции.

Работники правоохранительных органов обыскали здание и подсчитали, что на импортном оборудовании фабрика выпускала более 3 млн пачек сигарет в месяц. Товар выглядел как сигареты известных торговых марок.

Правоохранителями было изъято 30 тонн сигарет, задержаны около 20 человек, открыто уголовное производство.

А потом дело передали в суд.

За семь лет судебных разбирательств от 20 задержанных лиц осталось несколько «стрелочников». Лица, организовавшие производство, остались неустановленными.

Интересно, что первым приговором Ахтырского горрайонного суда 17.03.2014 года нескольких человек признали виновными в подделке подакцизной продукции и назначили им штрафы в сумме 3,88 млн грн. Но этим не закончилось.

Еще 4 года судебных мытарств, апелляции... Миллионные штрафы отменили, обвиняемых оправдали.

Двум обвиняемым пришлось «кормить» адвокатов еще несколько лет. За это время исчезли определенные вещественные доказательства, об организаторах цеха ничего не установили, а обвиняемые доказали, что имели честные намерения работать на филиале Феодосийской табачной фабрики.

Ахтырский подпольный цех якобы должен был стать законной филиалом законной фабрики.

Но главное - Ахтырский городской суд 11 декабря 2020 года оправдал на основании недоказанности совершения уголовных преступлений еще двух человек.