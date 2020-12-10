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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:342011

В Конотопе будут судить подростка, который избил охранника

17-летнему парню не понравилось, что мужчина сделал ему замечание, поэтому в ответ прибег к кулакам.

Происшествие произошло в Конотопе еще в начале июля этого года. Тогда компания из трех юношей, прогуливаясь по городу, употребляли алкогольные напитки. Один из них, для того, чтобы справить естественные потребности, не придумал ничего лучшего, как проникнуть на территорию предприятия, расположенного неподалеку. Охранник же, заметив компанию и увидев, что один из них пытается попасть на территорию, сделал им замечание и попросил уйти. Это очень возмутило «незваного гостя» и он вступил в перепалку с мужчиной. Во время ссоры парень нанес охраннику удар по лицу, причинив телесные повреждения в виде травм нижней челюсти, повреждение зубов и травмы головы. Мужчина вынужден был обратиться за помощью в Конотопскую центральную районную больницу. Врачи оценили его состояние как средней тяжести.

«По данному факту нашими следователями было открыто уголовное производство, - говорит Александр Васильченко, временно исполняющий обязанности начальника Конотопского отдела полиции, - действия парня квалифицированы по ч. 1 ст. 122 Уголовного кодекса Украины (умышленное средней тяжести телесное повреждение). Ему уже сообщено о подозрении в совершении».

Санкция статьи предусматривает уголовную ответственность в виде исправительных работ сроком до двух лет или ограничение или лишение свободы на срок до трех лет. Следственные действия продолжаются, сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право

Комментарии

rwgkr590
rwgkr590
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