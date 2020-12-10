Сумское предприятие заплатит 800 тыс. грн штрафа за нарушение природоохранного законодательства Прокуратура добилась взыскания с сумского предприятия почти 800 тыс. грн ущерба, причиненного нарушением природоохранного законодательства.

По иску Сумской местной прокуратуры решением суда Сумской области с местного предприятия взыскано почти 800 тыс. грн ущерба, причиненного нарушением природоохранного законодательства.

Прокуратурой установлено, что в соответствии с составленным Государственной экологической инспекцией в Сумской области акта, указанное предприятие в 2018 и 2019 годах осуществляло сброс загрязняющих веществ в поверхностный водный объект с превышением установленных нормативов. При этом нанесенный государству ущерб предприятие добровольно не возместило. Поэтому на защиту государственных интересов стала прокуратура и добилась взыскания с предприятия почти 800 тыс. грн ущерба, причиненного нарушением природоохранного законодательства, сообщает пресс-служба Сумской областной прокуратуры.