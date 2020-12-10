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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:09375

«Рано говорить о стабилизации ситуации», - эпидемиолог о COVID-19 на Сумщине

Несмотря на уменьшение количества подтвержденных случаев инфицирования COVID-19 в Сумской области, говорить о стабилизации ситуации с эпидемией еще рано.

Так считает заведующая отделением эпиднадзора и профилактики инфекционных заболеваний Сумского областного лабораторного центра Галина Зайцева. Она сказала об этом в эфире программы «Сегодня. Главное» на Суспільном 15 декабря.

«Можно говорить о стабилизации ситуации? Думаю, что еще рано. Во-первых, говорить об устойчивой тенденции можно только тогда, когда такой уровень заболеваемости будет продолжаться в течение двух инкубационных периодов, а относительно COVID - это примерно месяц. Сейчас прошла только одна неделя, поэтому делать выводы на основании такого короткого периода времени некорректно», - сказала Зайцева.

Она также обратила внимание на то, что есть риск распространения инфекции во время новогодне-рождественских праздников. «Поэтому, если даже сейчас продолжится снижение заболеваемости, которое наблюдается в течение последней недели, не исключено, что после праздников она повысится. Все будет зависеть от того, какое будет поведение людей», - считает эпидемиолог.

Галина Зайцева подтвердила снижение количества подтвержденных случаев инфицирования в сутки. «Всегда надо помнить, что уровень заболеваемости любого инфекционного заболевания зависит минимум от двух причин - во-первых, это природные особенности инфекции, во-вторых - это влияние тех факторов, которые замедляют распространение инфекции. Если говорить о природных особенностях инфекции, то я напомню, что у нас рост заболеваемости начался раньше. Уже с начала октября мы имели 1700-1800 заболевших каждую неделю. А с начала ноября у нас началось стремительный рост заболеваемости, и длился оно примерно 4 недели. За этот период еженедельно болели от 3500 до 5500 человек. Кстати, это столько же, сколько примерно за неделю всех других острых респираторных инфекций. Показатели превышали общегосударственные, и Сумская область некоторое время лидировала по заболеваемости COVID-19. Сейчас наблюдается снижение заболеваемости. по последнюю неделю заболело 2900 человек. Это примерно на 50% ниже, чем на предыдущей неделе», - рассказала эпидемиолог.

По ее словам, в лабораторный центр поступает меньшее количество образцов для тестирования. «Это свидетельствует о том, что медицинская сеть с настороженностью ведет себя по отношению к выявлению больных COVID», - считает Зайцева.

Впрочем, областной лабораторный центр имеет большую мощность и способен проводить большее количество исследований в сутки, чем раньше. «Было закуплено дополнительное оборудование, некоторое оборудование модернизировано, и это позволило ускорить исследования, автоматизировать некоторые процессы, и в конечном итоге сейчас одновременно могут работать большее количество бригад и, конечно, мощность лаборатории у нас увеличилась почти вдвое. Поэтому на сегодняшний день мы можем проводить больше исследований и, фактически, исследования тех образцов, которые приходят в лабораторный центр, проводятся в течение дня», - говорит Зайцева.

По ее мнению, локдаун в январе, который инициировало правительство, в целом может положительно повлиять на уровень заболеваемости. «Как правило, январь - это месяц подъема заболеваемости ОРВИ и гриппом. С эпидемиологической точки зрения, любые меры, если они направлены на дистанцирование, положительно повлияют на эпидемический процесс. Причем, как на COVID-19, так и других респираторных заболеваний», - считает Зайцева.

Общество
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